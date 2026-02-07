Двери в Евросоюз для Украины оказались закрыты

Орбан: Евросоюз может работать с Украиной, но ее принятие в ЕС исключено

Европейский союз может подписать с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве. Однако о ее принятии в ЕС не может идти и речи, поскольку это может втянуть Брюссель в конфликт с Москвой, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, сообщает РИА Новости .

Европе необходимо развивать сотрудничество с Украиной. Оно должно быть выгодным для обеих сторон. Нельзя, чтобы сотрудничество подразумевало выгоду только для Украины, отметил политик.

«Как мы будем торговать, как будут осуществляться инвестиции. Без создания обязательств, которые втянули бы нас в войну с Россией. Это недопустимо», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что Украину нельзя пускать в ЕС в ближайшее время. Иначе это обстоятельство обернется постоянной угрозой войны с Россией.

Так, по мнению Орбана, принятие Украины в ЕС уничтожило бы европейское сельское хозяйство. В Венгрии ухудшилась бы ситуация с общественной безопасностью в связи с украинской преступностью.

