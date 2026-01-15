Востоковед Сажин: президент Ирана понимал, что довел страну до кризиса

Для возникновения революционной обстановки внутри Ирана были созданы условия, а США и Израиль заинтересованы в этом, сообщил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Эксперт выступил на круглом столе об актуальной ситуации в Иране.

«Революция извне не делается, потому что если она делается извне, то это уже оккупация. Поэтому внутри любого государства должны быть основы, условия, которые создают базу для недовольства, и это не зависит от внешних сил, это исключительно внутренняя позиция. Кстати, в начале этих событий президент Ирана Пезешкиан сказал: „Это мы виноваты в том, что происходит, что это мы не сделали много, что могли бы“. Вот это он сказал, и он совершенно прав», — заявил Сажин.

По словам востоковеда, в то же время США и Израиль заинтересованы в смене режима в Иране.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Иране в 2001–2005 годах Александр Марьясов рассказал, как зарождался протест в республике. По его словам, после девальвации риала к бунтующим торговцам стали присоединяться другие слои общества, включая молодежь.

