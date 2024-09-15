Востоковед прокомментировал массовые протесты в Израиле против политики Нетаньяху

Ситуация вокруг массовых протестов в Израиле против премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила оценку экспертного сообщества. Востоковед Александр Каргин высказал свое мнение относительно позиции израильского руководства в вопросе возможного обмена заключенными с палестинским движением ХАМАС.

По его словам, в израильском обществе существует точка зрения, согласно которой можно заключить сделку с ХАМАС, вернуть находящихся в заложниках израильтян, а затем просто не выполнять достигнутые договоренности.

«А Нетаньяху понимает, что такое кидалово на международном уровне не пройдет», — сказал Каргин в интервью радио Sputnik.

Комментируя массовые акции протеста против премьер-министра, востоковед подчеркнул, что в данном вопросе Нетаньяху занимает более прагматичную и реалистичную позицию, нежели часть израильского общества, готовая ради краткосрочных политических выгод пойти на сомнительные сделки с ХАМАС.