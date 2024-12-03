Востоковед Бакланов: события в Сирии имеют значимую антироссийскую составляющую

Руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов во время круглого стола об актуальной ситуации в Сирии сообщил, что, эскалируя обстановку в регионе, США и Запад пытаются продавить значимые для них рубежи ради переговорной позиции.

«Региональные сирийские события имеют значимую антироссийскую составляющую. США и Запад в целом для Ближнего Востока сейчас готовят такой сценарий: перейти от нынешнего периода обострения к такому замирению. Но перед началом он совпадет по времени с президентством нового американского руководителя. Но это просто совпадение», — сообщил Бакланов.

Он уточнил, что события, происходящие в Сирии, — это отражение попыток Запада, США и Турции продвинуться на выгодные для себя рубежи и с этой позиции вести диалог о мире по их лекалам.

Ранее сотрудники министерства обороны США созвонились с российскими коллегами из-за эскалации в Сирии. Разговор проходил по горячей линии, рассказал официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.