сегодня в 09:18

Ворота из железа и двигающиеся барьеры разместили на границе Эстонии с Россией

На пограничном пункте с Россией в эстонской Нарве началась стройка. Там планируют разместить крупные ворота из железа, а также барьеры для перекрытия движения при надобности, сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR и главу Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

С помощью этих мер департамент полиции и пограничной охраны Эстонии собирается развивать инфраструктуру безопасности пограничного пункта. Помимо этого, размещение ворот позволит проще контролировать обстановку на мосту, например, при потоке мигрантов.

Новую инфраструктуру планируют полностью построить к концу сентября.

Ранее эстонские туристы пожаловались на длинные очереди на границе с Россией. Пограничники не пускают своих сограждан в РФ.