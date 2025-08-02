Километровые очереди: эстонские пограничники не пускают своих сограждан в Россию

Эстонские пограничники не пускают граждан страны в Россию. Эстонские туристы пожаловались на километровые очереди на границе, сообщает SHOT .

С наступлением сезона отпусков и наступлением жары на границе между Нарвой и Ивангородом образовались внушительные очереди из туристов из Прибалтики. Некоторые из них приезжают, чтобы отдохнуть, другие — для покупки продуктов, одежды и техники. В России все это гораздо доступнее по цене.

По словам туристов, эстонское правительство пытается всячески препятствовать этому. Недавно власти Нарвы начали ремонтные работы на мосту Дружбы, который соединяет Эстонию и РФ. Местные жители начали говорить о возможном закрытии дороги.

При этом жители Прибалтики сообщили, что российские пограничники не чинят препятствий для въезда в Эстонию. Однако на пути в Россию им приходится ждать от 8 до 10 часов.

«Мучайтесь под солнцем, — так можно охарактеризовать ситуацию. Это своего рода плата за желание попасть в Россию», — говорят местные жители.

Люди берут с собой стулья, чтобы отдохнуть в очереди. Местные активисты раздают воду. Некоторые предприимчивые граждане начали продавать место в очереди за 50–80 евро или 4,6 тыс. рублей.