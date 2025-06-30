Воробьев заявил о важности системы коммуникации с жителями перед выборами 2026 г

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что система коммуникации с жителями перед выборами в 2026 году должна быть четко отлажена.

Он напомнил, что выборы в Государственную думу всегда традиционно совпадают с большим мероприятием, связанным с выборами в региональный парламент, а еще в муниципальный совет.

«Это значит, что система коммуникации (с жителями — ред.) должна быть предельно доходчивой, своевременной. Для того, чтобы все ответы на вопросы мы могли довести до наших жителей», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.