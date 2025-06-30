Андрей Воробьев назвал форум муниципальных депутатов важным и содержательным

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии „Единая Россия“ (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что от каждой территории было порядка пяти представителей — самых активных местных жителей, которые могли донести и обсудить различные сферы жизни города и его направления.

Форум прошел 27 июня в здании правительства Подмосковья. Губернатор тогда отметил, что с учетом задач, которые ставят президент России Владимир Путин и жители Подмосковья, вовлеченность муниципальных депутатов крайне важна.