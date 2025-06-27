Воробьев объяснил, в чем заключается политическое конкурентное преимущество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум муниципальных депутатов и сообщил, что настоящая конкурентоспособность кроется в возможностях обеспечить людям выполнение важных для жизни программ.

«Что касается политического сезона, профессиональные люди к нему всегда готовятся заранее. Было бы неразумно решать, что все предрешено заранее, есть традиционный конкурент, есть, кто имеет потенциал, и предыдущие региональные выборы это показали», — сказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье должны найти свой сценарий, а он базируется на том, что власти региона обладают набором программ, которые касаются жизни человека.

«Будь то канализация, электроснабжение, парк и все что очень важно для каждой семьи и каждого человека», — добавил глава Московской области.

Ранее губернатор рассказал о важности оказания поддержки участникам СВО и их семьям. Именно такой подход поможет победить.