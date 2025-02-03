Воробьев призвал глав округов давать важные темы для обсуждения на совещаниях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов выносить на обсуждение вопросы, которые они считают важными для своих территориальных образований.

По его словам, такая хорошая практика приветствуется.

«Коллеги, пожалуйста, предлагайте те вопросы, которые, может быть, по какой-то причине не звучали у нас на ВКС, но являются крайне важными для работы на земле», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее глава Подмосковья отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.