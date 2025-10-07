Воробьев пожелал Путину в день рождения здоровья и новых успехов в служении РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в день рождения президента России Владимира Путина опубликовал в своем Telegram-канале теплое поздравление, в котором пожелал главе государства крепкого здоровья и новых успехов в служении стране.

По словам Воробьева, жители Подмосковья гордятся, что у России такой лидер, который укрепляет суверенитет страны и во главу всего ставит ее интересы и интересы граждан, а также делает все, чтобы государство развивалось.

«От всей души желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России», — написал Воробьев.

Губернатор отметил, что в основе деятельности Путина лежит непоколебимая защита общечеловеческих идеалов, значимых для каждого гражданина России: крепость семейных уз, благополучие детей, духовные принципы, милосердие, почтение к старшему поколению и помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Благодаря лидерству главы государства претворяются в жизнь крупные госпрограммы, обеспечивающие достойный уровень жизни.

Воробьев также выразил искреннюю признательность за неослабевающее внимание к Московской области со стороны президента. Он отметил, что каждое обращение неизменно встречает понимание и поддержку Путина. Благодаря такой помощи подмосковные власти реализовывают масштабные проекты, укрепляющие и улучшающие регион.

В области возводят современные образовательные учреждения и медицинские центры, открывают инновационные предприятия, интегрируют цифровые решения, оказывают поддержку военнослужащим и их семьям. Все эти меры позитивно влияют на качество жизни людей в различных сферах: экономике, науке, образовании и социальной сфере.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 73 года. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отметит этот день.