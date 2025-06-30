Воробьев напомнил, что без поддержки жителей решения сверху навязывать не будут

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно – ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он поручил главам следовать этой конструкции, которая ведет к взаимопониманию.

«Если будет взаимопонимание — будет доверие. А если будет доверие, то мы и обеспечим те долгожданные перемены, о которых договорились», — заключил губернатор.