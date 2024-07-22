Вопросы о Байдене задают даже в Хельсинки
Финский ученый подозревает Белый дом в госперевороте
Финский ученый, доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен заподозрил Белый дом в госперевороте, пишет РИА Новости.
«Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот», — написал Малинен в социальной сети на фоне двухдневного отсутствия президента США Джо Байена в публичном пространстве.
В администрации президента США в понедельник сообщили, что американский лидер провел встречу в удаленном режиме по проблемам безопасности.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс также назвал госпереворотом решение Байдена не участвовать в выборах.
Байден, который находится на самоизоляции из-за коронавируса, в воскресенье письменно сообщил о выходе из президентской гонки.