7 февраля в Японии отмечается День северных территорий, когда в Токио и на Хоккайдо проходят акции с требованием вернуть у России южные Курильские острова, сообщает «ФедералПресс» .

Эта дата важна, так как она связана с Симодским трактатом, подписанным в 1855 году, по которому Японии передавались острова к югу от Урупа, тогда как остальные оставались в составе России. Активисты, выступающие за возвращение островов, основывают свои требования на этом соглашении. Но вопрос принадлежности этих территорий вызывает споры.

Россия изначально проявила интерес к Курильским островам, начиная с 1711 года, когда казаки начали их освоение. В 1721 году проведена экспедиция, в результате которой были нанесены на карту северные Курилы. К 1738 году появились карты крупных островов, включая Шикотан и Малую Курильскую гряду. Кроме того, в 1749 году на Шумшу была открыта первая школа, а в конце XVIII века казаки стали облагать местное айнское население данью, что фактически признавалось российским подданством.

На этот период княжество Мацумаэ, находившееся на южном Хоккайдо, не было частью единой Японии и активно торговало с окружающими регионами. В 1789 году произошел инцидент с айнским населением, после чего японцы значительно снизили свое присутствие на Курилах.

Первый, кто ступил на Итуруп, Могами Токунай, подчеркивал, что до него японцы там не бывали, однако его связь с Мацумаэ добавляет сложности в вопрос принадлежности островов.

«Я был первым японцем, ступившим на эту землю», — писал Токунай в своем отчете.

При высадке на Итуруп Токунай встретил русских, обращавших айнов в православие, и получил от них паспорт для пребывания на территории России.