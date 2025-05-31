«Воняет авторитаризмом»: мэр Киева Кличко высказался про администрацию Зеленского
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Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал администрацию украинского президента Владимира Зеленского и обвинил ее в том, что она запугивает региональные власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.
По словам Кличко, на Украине происходит искоренение «демократических принципов». Все это прикрывается боевыми действиями.
«Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — заявил Кличко.
Мэр Киева добавил, что Зеленский пытается избавиться от него. Однако у него не получается это сделать благодаря мировой известности, которую получил Кличко из-за боксерской карьеры.
В конце апреля депутат Верховной рады Виктория Сюмар заявила, что администрация Зеленского хочет отстранить Кличко от должности, а на его место посадить нынешнего главу городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Ранее Кличко допустил отказ Украины от территорий для заключения мира с Россией. При этом он подчеркнул, что Зеленский не обсуждал с ним детали урегулирования конфликта.