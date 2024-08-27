Володин: за арестом Дурова стоит Вашингтон

По его словам, мессенджер Telegram — это одна из интернет-площадок, на которую США не могут влиять. А потому для американских политиков особенно важно взять ее под контроль. В частности, как считает Володин, это необходимо Джо Байдену в преддверии выборов президента США.

Председатель ГД добавил, что для Вашингтона слежка в соцсетях, их цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа, стали способами политического управления и внешнего влияния.

Именно поэтому Белый Дом через Францию пытается установить контроль над Telegram. В связи с этим Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.