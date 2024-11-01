Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кто руководит Евросоюзом. По его словам, США «протащили» на высокие должности политиков-коррупционеров, ведь Вашингтону нужны послушные руководители.

Володин напомнил, что обновленный состав Еврокомиссии начнет работу уже в декабре. В ней будут участвовать послушные и управляемые Вашингтоном руководители.

«Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам», — написал Володин в Telegram-канале.

Он назвал несколько имен. Первое — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая была замешана в громком скандале с вакцинами от коронавируса. Второе — председатель Европарламента Роберта Метсола, которая участвовала в коррупционном скандале, связанным с ее мужем — лоббистом одной из самых крупных в мире компаний-операторов круизных лайнеров.

Третье имя — Антониу Кошта, который станет председателем Европейского совета 1 декабря. В прошлом году он покинул пост премьер-министра Португалии. Оказалось, что его помощники участвовали в коррупционных схемах в сфере добычи зеленого водорода и лития.

«Пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами», — заключил Володин.

Ранее председатель Госдумы отметил, что в Казань на саммит БРИКС приехали представители 36 стран, 22 делегации возглавляли главы государств. Таким образом, план Запада по изоляции России провалился.