Володин: в Европе признали БРИКС, время гегемонии США и ЕС уходит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что страны Европы признают БРИКС, а время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит. На сегодняшний день экономика государств, входящих в БРИКС, сильно превышает показатели G7.

«Сербия намерена присоединиться к БРИКС. Такой вариант рассматривается ею как альтернатива Евросоюзу, так как страна не видит в ЕС партнера», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас все больше государств мира понимает, что БРИКС является перспективой и гарантией многополярного мира на планете. В организации участников и наблюдателей не шантажируют, также для них не ставят абсурдных условий для сотрудничества, не вмешиваются во внутренние дела стран, как это происходит в ЕС. Подобное отношение приводит к обратному эффекту, что заметно по итогам работы США и Евросоюза.

По словам спикера Госдумы, на сегодняшний день экономика государств, входящих в БРИКС, сильно превышает показатели G7.

Он напомнил, что в БРИКС входят 10 стран, а свыше 30 государств мира интересуются организацией.