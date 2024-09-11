Со сменой глав государств, которая сейчас наблюдается в Европе и США, президент Украины Владимир Зеленский «становится токсичным». Его ждет суд, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Обращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники и обсуждая с ними вопросы нанесения ударов по территории России, Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта», — отметил председатель ГД в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такой подход приведет к тому, что РФ вынудят отвечать, используя еще более мощное и разрушительное оружие, чтобы защитить россиян.

По мнению Володина, Зеленскому плевать на украинцев, президент не думает об их безопасности. Он вывез родителей в Израиль, а семью — в Лондон, поэтому просто хочет сохранить власть, а не защитить жителей страны.

При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что вряд ли у Зеленского получится сохранить свою власть на Украине.