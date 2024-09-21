Володин считает, что страны ЕС впали в безумство

Страны Запада по-прежнему сходят с ума. Недавно огромный резонанс вызвала новость о том, что против спортсмена, перекрестившегося перед выступлением, ввели санкции, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Страны Евросоюза впали в безумство. Это можно понять по церемонии открытия Олимпиады в Париже, которая оскорбила христиан и Библию, заявил Володин.

По его словам, страны ЕС на протяжении длительного времени сражаются с классическими религиями. Европа выступает против иудаизма, христианства и ислама, ведь они не поддерживают все то, что делают на Западе.

«Речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*, смене пола*, однополых браках*, педофилии», — считает Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что мужчины, которые «стали женщинами», допускаются на Олимпиаду и побеждают настоящих представительниц слабого пола в бою. В европейской политике происходит то же самое. Трансгендеры успешно избираются в парламенты, проходя по женским квотам.

Деградировавшим обществом легче управлять и манипулировать. Политики ЕС предпринимают много действий для уничтожения духовно-нравственных основ своих стран, сказал Володин.

Политик отметил, что, согласно данным социологических исследований, Запад в этом плане «преуспел». В пятерку государств мира по количеству трансгендеров уже входят Испания, Швейцария, Швеция, Германия и Италия. В РФ же такую политику не приемлют.

При этом у Европы с таким выбором будущего не будет, заключил он.

Ранее сербского дзюдоиста дисквалифицировали после того, как он перекрестился на Олимпиаде. Он не сможет участвовать в соревнованиях на протяжении пяти месяцев.

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