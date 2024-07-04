Володин: российских депутатов обяжут согласовывать заграничные поездки

В России депутатам и сенаторам запретят без согласования покидать страну

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что, согласно вновь принятому закону, депутаты и сенаторы обязаны согласовывать заграничные поездки, чтобы не лишиться своих полномочий, сообщает пресс-служба ГД РФ .

«Если человек избирается во власть и хочет представлять граждан своей страны, он должен начать с самодисциплины, трудолюбия. А не так — он избрался и разъезжает по странам, особенно в нынешней ситуации», — подчеркнул Володин.

По словам Володина, после принятия этого закона в России сократится число желающих приобщиться к власти с целью просто отдыхать за счет государства и его жителей.

Ранее в Госдуме приняли поправки к бюджету до конца 2024 года. Согласно правкам, траты увеличатся на 522 млрд рублей.