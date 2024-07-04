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В Госдуме приняли поправки в федеральный бюджет на 2024 г

ГД приняла поправки в федеральный бюджет на этот год. По ним расходы вырастут на 522 млрд рублей и составят 37,182 трлн рублей, сообщает РИА Новости .

При увеличении расходов доходы останутся почти без изменений. Помимо этого, до 2, 12 трлн рублей вырастет дефицит. Он соответствует показателю 1,1% ВВП.

При верстке бюджета в расчет брали более высокие прогнозы ВВП и инфляции. Они составляют 191,4 трлн рублей и 5,1%.

В открытой части бюджет больше всего рост произойдет у расходов на общегосударственные вопросы, ЖКХ, образование и экономику.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в Госдуму внесли поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Депутаты учли предложения бизнеса и парламентариев, которые прозвучали во время общественных обсуждений законопроекта, сообщает пресс-служба Минфина России.