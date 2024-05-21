Володин представит РФ на церемонии прощания с президентом Ирана Раиси

сегодня в 14:57

Володин отправится на поминальную церемонию Раиси в Иране

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин появится на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает РИА Новости .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на поминальную церемонию как представитель РФ отправится Володин. Визит председателя Госдумы в Иран планируется на 22 мая.

Ранее Песков отметил, что президент Владимир Путин не появится на похоронах иранского коллеги.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. На борту вместе с ним находились также министр иностранных дел и ряд официальных лиц.