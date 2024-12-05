Володин: правительство Франции просуществовало 91 день и установило антирекорд

Во Франции правительство проработало только 91 день, оно установило антирекорд за всю историю страны, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что впервые с 1962 года правительство, которое было сформировано президентом Эммануэлем Макроном, получило вотум недоверия и должно уйти в отставку.

«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, французский лидер довел страну до состояния глубокого кризиса, который наблюдается в политике и экономике. При этом Париж потерял субъектность в выработке общеевропейской позиции, а также независимость при принятии каких-либо решений.

Как уточнил спикер ГД, Макрон позволил США втянуть себя в украинский конфликт, еще он попытался стать лидером поддержки ВСУ в ЕС, но в итоге президент просто утратил доверие французов.