Володин поручил проработать вопрос о лишении полномочий депутата Госдумы Напсо

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о лишении депутатских полномочий первого замглавы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР), сообщает ТАСС .

«На Совете Вячеслав Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо», — заявил источник в Госдуме.

Володин напомнил, что Напсо уже 2 года не присутствует на заседаниях комитета по госстроительству и законодательству, а также не посещает заседания Госдумы.

Собеседник агентства добавил, что все заседания думских комитетов должны проводиться при обязательном личном присутствии депутатов, поэтому у Напсо нет оснований оставаться депутатом ГД.

Юрий Напсо родился 17 апреля 1973 года в Туапсе. В 2007 году Напсо был избран депутатом Госдумы и занимал должность в V, VI и VII созывах. В 2021 году стал депутатом VIII созыва от ЛДПР.

Ранее стало известно, что на Украине суд заочно приговорил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.