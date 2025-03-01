Сорвавшаяся сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США второй день обсуждается во всем мире. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что полезные ископаемые стран мира — важный ресурс, но не самый главный. У России, богатой ископаемыми, все равно главным ресурсом является президент Владимир Путин.

«Ресурсы, которыми обладают страны, — тема важная. Поэтому, когда начинают говорить о них, подчеркивают преимущества, которые характеризуются наличием природных богатств, запасов редких металлов, нефти, газа. Но если посмотреть историю разных государств, в том числе нашего, вывод можно сделать однозначный — не это главное», — пояснил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что у царской России тоже были все полезные ископаемые, но в 1917 году она перестала существовать. Советский Союз, также богатый разными ресурсами, перестал существовать в 1991 году. По мнению Володина, преимуществом современной России, у которой тоже много редкоземельных металлов, все равно остается президент страны Владимир Путин.

В начале 2000-х годов Россия находилась на грани распада, но благодаря действиям Путина удалось не только сохранить целостность государства, но и выстроить сильную экономику. Особенно важным достижением стало прекращение военного конфликта в кавказском регионе и формирование стабильного политического устройства.

Как отметил Володин, созданная президентом система оказалась настолько устойчивой, что даже под давлением более 22 тысяч санкций страна продолжает успешно развиваться.

Володин также проанализировал то, что говорят представители Франции, Испании, Польши, Германии и других стран Евросоюза после встречи Трампа и Зеленского, и понимает, что руководители этих государств не думают о своем населении, не смотрят в будущее и ведут себя неадекватно.

«Это — временщики, создающие большие проблемы в первую очередь своим народам и странам. Считающие жителей Украины не более чем расходным материалом», — пояснил Володин, отметив, что Путин поступает иначе — думает о своих гражданах и стране.

Ранее сообщалось, что после проваленной сделки с США президент Украины Владимир Зеленский отправился в Лондон.