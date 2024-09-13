Войска НАТО могут появиться на Украине в попытке усадить РФ за стол переговоров
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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что Североатлантический альянс собирается отправить в зону спецоперации свои войска. Так Запад планирует надавить на Россию, сообщает ТАСС.
Страны НАТО помогают Украине всеми способами. Например, страна получает современные виды техники и вооружения, которые позволяют ей атаковать объекты на территории РФ.
«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — отметил Фомин.
Замминистра обороны РФ подчеркнул, что Запад ведет опасную игру. Она может спровоцировать прямой военный конфликт между ядерными державами.
Фомин добавил, что Соединенные Штаты также планируют внести коррективы в ядерную доктрину. Согласно ей, порог применения атомных бомб может быть уменьшен.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО воюет с Россией. Так он прокомментировал планы Запада разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФ с помощью дальнобойных ракет западного производства.