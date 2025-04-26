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Война между Индией и Пакистаном не выгодна обеим сторонам

Вооруженный конфликт между Пакистаном и Индией может случиться. Об этом РИА Новости рассказал индийский политолог Нандан Унникришнан.

Полномасштабная война невыгодна ни одному государству, считает он.

Скорее всего, конфликт между обеими государствами пройдет секретно. Например, определенные войска ликвидируют ряд целей в Пакистане. Страна даст свой ответ, и на этом эскалация закончится.

Ранее покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал, что между Индией и Пакистаном может начаться ядерный конфликт. Он унесет жизни 200 млн человек.