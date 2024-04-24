Воевавший за ВС РФ сербский доброволец попросил Путина о помощи

Участник СВО из Сербии Александр Йокич, которому грозит депортация, записал обращение к президенту России Владимиру Путину. Сербу грозит 25 лет тюрьмы за наемничество, сообщает РБК .

​Йокич попросил главу государства оказать помощь в получении гражданства РФ и выплат за последние месяцы. По его словам, серб и другие добровольцы их до сих пор не получили.

Сербский боец рассказал, что покинул свою страну в 2021 году, а затем поступил на военную службу в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» в ДНР. Йокич принимал участие в боях на угледарском направлении СВО и во взятии Мариуполя. Несколько раз 21-летний серб был ранен.

После расформирования ОБТФ сербского добровольца могут депортировать из России на родине, где Йокину грозит 25 лет тюремного заключения за наемничество.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в МВД в поддержку сербского добровольца Александра Йокича, у которого возникли сложности с получением российского гражданства.