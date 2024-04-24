Депутат Хинштейн обещал помочь добровольцу из Сербии легализоваться в РФ

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн намерен обратиться в МВД в поддержку добровольца из Сербии Александра Йокича, у которого возникли сложности с получением российского гражданства.

В своем Telegram-канале парламентарий пояснил, что Йокичу, защищающему интересы России в ходе спецоперации, грозит депортация на родину. Там его могут отправить в тюрьму на 25 лет за наемничество.

Сербский доброволец участвовал в освобождении Мариуполя, сражался на угледарском направлении, где был ранен. Боец награжден Георгиевским крестом lV и III степени, медалью за «За освобождение Мариуполя».

По словам Хинштейна, Йокичу 4 раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не Минобороны РФ. В связи с тем, что республика вошла в состав России, депутат не видит оснований для отказа.

«Пару дней назад я писал про идентичный случай. Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши, и мы их не бросим», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен ранее анонсированный законопроект о запрете выдачи другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в спецоперации.