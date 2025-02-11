Военный самолет доставил из Сирии в Россию 16 человек
Пять семей с детьми вернулись из Сирии в Россию
Пять семей с детьми вернулись из Сирии в Россию на военном самолете Минобороны России. сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Борт Министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет», — написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Всего в Россию вернулись 14 семей — 44 человека, уточнила она.
Ранее из Сирии в Россию прилетели шесть семей.