Военный самолет доставил из Сирии в Россию 16 человек

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Пять семей с детьми вернулись из Сирии в Россию

Пять семей с детьми вернулись из Сирии в Россию на военном самолете Минобороны России. сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Борт Министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет», — написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Всего в Россию вернулись 14 семей — 44 человека, уточнила она.

Ранее из Сирии в Россию прилетели шесть семей.