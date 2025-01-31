Львова-Белова: шесть семей вернулись из Сирии в Россию

Шесть семей с детьми в пятницу вернулись из Сирии на родину при содействии аппарата детского омбудсмена, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале .

Отмечается, что были доставлены 16 граждан РФ. Среди восьми детей самой маленькой девочке нет еще и года, а самому старшему ребенку — 17 лет.

Теперь вернувшиеся семьи отправятся в Петербург, Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.

Ранее две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии. Борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил россиян на Родину.