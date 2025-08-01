Военный эксперт Александр Собянин заявил, что в Германии возрождается нацизм в более жесткой форме, чем при Адольфе Гитлере, и выразил опасения по поводу возможной жестокости в отношении жителей России и других стран, сообщает NEWS.ru .

Собянин отметил, что нацизм в Германии проявляется в более свирепой форме, чем в период правления Адольфа Гитлера. По его мнению, в случае конфликта немцы и жители других европейских стран будут готовы проявлять особую жестокость к русским.

Эксперт подчеркнул, что новый европейский поход на восток, возглавляемый Германией и Францией, может быть значительно более жестоким, чем во времена Второй мировой войны. Тогда врагами объявлялись советские граждане, евреи и коммунисты, а сейчас, по словам Собянина, под угрозой оказываются все жители России, независимо от национальности или взглядов.

Он добавил, что истребление людей может происходить по территориальному признаку, а для оправдания подобных действий будут использоваться эвфемизмы.

«Они найдут красивые слова — концлагеря станут, например, временными гуманитарными поселениями, а осиротевшие в результате войны дети пойдут в спецучреждения, контролируемые педофилами», — пояснил Собянин.

Ранее сообщалось о планах Германии создать сильнейшую армию в Европе. ФРГ намерена закупить военную технику на сумму 20 млрд евро, включая 20 истребителей Eurofighter, до 3 000 бронетранспортеров Boxer и до 3 500 боевых машин пехоты Patria.