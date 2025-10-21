На фоне предстоящих российско-американских переговоров в венгерской столице участники НАТО из Европы совместно с Киевом предпринимают шаги, направленные на срыв этой встречи. Об этом заявил военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, пишет сайт MK.Ru .

За последние сутки на территории Румынии и Венгрии зафиксированы два крупных происшествия — взрывы на предприятиях нефтепереработки, виновники которых не установлены. Одновременно с этим польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сделал провокационное заявление. Он пригрозил, что власти Польши готовы принудительно посадить самолет российского лидера Владимира Путина, если тот будет следовать на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом через воздушное пространство страны, чтобы задержать его.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил подобные высказывания как демонстрацию того, что Варшава не исключает совершения террористических актов. Бывший офицер армии США, военный аналитик Станислав Крапивник высказался относительно возможных террористических актов.

Эксперт заявил, что агрессивная риторика со стороны Польши не стала для него неожиданностью. Специалист пояснил, что еще в самом начале, когда СМИ обсуждали возможный путь поездки в венгерскую столицу с пролетом над польской территорией, он предполагал возникновение подобных трудностей. При этом Крапивник подчеркнул, что существуют альтернативные маршруты, позволяющие избежать воздушного пространства Польши.

Ранее сообщалось, что Болгария позволит Путину перелет в ее воздушном пространстве, если он отправится на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапешт.

