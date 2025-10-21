Болгария разрешит Путину пролет в Венгрию для встречи с Трампом

Как заявил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев, страна позволит российскому президенту Владимиру Путину перелет в ее воздушном пространстве, если он отправиться на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапешт, сообщает «Bild на русском»* .

Государственное радио в Софии рассказало, что об этом Георгиев рассказал на полях Совета министров ЕС в Люксембурге.

«Если предпринимаются усилия для достижения мира и если условием для этого является проведение встречи, то логичнее всего обеспечить возможность ее проведения», — подчеркнул министр.

Один из возможных маршрутов перелета Путина из РФ в Венгрию идет над Черным морем, Болгарией и Сербией. Но воздушное пространство Болгарии (страны Евросоюза) закрыто для самолетов из РФ после начала СВО.

Ранее политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что на предстоящем в Будапеште саммите РФ и США может произойти движение к решению вопросов по Украине, но ЕС способен пойти на провокацию.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.

