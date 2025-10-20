Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что на предстоящем в Будапеште саммите российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти движение к решению вопросов по Украине, но Европа способна пойти на провокацию, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Проблема в самой формуле. Мы не можем вернуть четыре региона Украине, Украина не может их признать. Если мы найдем механизм, при котором обе стороны останутся в своем конституционном поле — и им, и нам это запрещают конституции наших стран, — тогда можно о чем-то договариваться. Но тогда встанет следующий вопрос — какими будут гарантии договоренности?» — сказал эксперт.

По его словам, единственным приемлемым вариантом мирного урегулирования для Украины может быть формула, предложенная премьер-министром Италии Джорждей Мелони. Она предполагает фактическое признание Киевом вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, при этом юридически данное присоединение останется непризнанным.

Иными словами, для достижения мира Украина, возможно, будет вынуждена согласиться с тем, что указанные территории находятся под контролем России, не оформляя это согласие на бумаге. Такой компромисс рассматривается как единственный способ прекратить конфликт, сохранив при этом возможность для дальнейших переговоров и потенциального восстановления территориальной целостности в будущем.

