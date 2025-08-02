Военный эксперт рассказал, что России даст размещение «Орешников» за рубежом

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что развертывание отечественных ракетных комплексов «Орешник» на территории других государств способно обеспечить не только национальный суверенитет союзников России, но и ее глобальное военное присутствие, сообщает ТАСС .

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведен в России. По словам верховного главнокомандующего, вооружение уже поступило в войска. Ракетный комплекс прошло испытание боем в ноябре прошлого года во время удара по объекту ВПК Украины.

«Размещение вооружений, подобных „Орешнику“, в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия РФ в глобальном формате», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что регулярный выпуск значительного количества комплексов свидетельствует о наличии соответствующего военно-технического производственного потенциала и возможности размещения этих систем практически на всех ключевых направлениях для защиты наиболее важных границ РФ. При этом важно учитывать наращиваемые возможности ВПК США и других геополитических оппонентов России.

Степанов добавил, что в перспективе комплекс «Орешник» может стать востребованным продуктом в рамках военно-технического сотрудничества с партнерами РФ, в частности, с Китаем, Северной Кореей и Ираном.