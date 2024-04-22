Военный эксперт объяснил обеспокоенность Буданова* состоянием дел на Украине

Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что в мае для страны настанет тяжелое время , обусловлены огромным количеством проблем в украинских военных формированиях, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«В настоящее время в украинских вооруженных бандформированиях существует огромное количество проблем. Они связаны с недокомплектом личного состава, крайне низким политико-моральном состоянием и готовностью людей к сдаче (в плен — ред.). Это подтверждается расформированием двух бригад — 25-й и 67-й, которые бежали с позиций под Часовым Яром и Богдановкой», — сказал Насонов.

По словам эксперта, самое интересное, что одна из бригад считалась одной из самых морально крепких. Речь о той, которая была укомплектована азовцами**.

«Еще один важный фактор — дефицит боеприпасов. Что еще важно — отсутствие преимущества в мобильной связи. Мы уже научились забивать их Starlink. Кстати, на стороне наших военнослужащих он уже появился. Исходя из этого, проблема с дефицитом боеприпасов у них обостряется», — рассказал специалист.

Насонов отметил, что сейчас также подсыхают дороги и возникает, пользуясь армейской терминологией, «зеленка». Это требует смены пиксельного снаряжения и оборудования, приведение его в соответствие с временем года.

«У нас такая возможность есть, она заложена. У них, насколько мне известно, ее недостаточно. Мы понимаем, что они рассчитывают на наличие в предполагаемом будущем поставок, которые у них пойдут из Америки. Очень важно добавить, что внутри страны также складывается крайне непростая ситуация, связанная с отсутствием желания у мужчин служить. Все это вносит панику», — подчеркнул военный эксперт.

Еще стоит упомянуть об изменениях в командовании. Новый главком ВСУ Александр Сырский крайне быстро готов отстранять, переформировывать и распускать бригады — все это вносит очень большие сложности в боевые порядки.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Организация «Азов» признана террористической и запрещена в РФ