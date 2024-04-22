Буданов*: в мае для Украины настанет тяжелое время
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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что с мая Киев окажется в трудной ситуации, сообщает РИА Новости.
«Проблемы с середины мая будут», — сказал украинский военачальник в интервью британскому телеканалу BBC.
Он подчеркнул, что сложности на линии боевого соприкосновения у украинской армии начнутся после старта крупного российского наступления на территории Донбасса.
Буданов* добавил, что в рамках наступления ВС РФ намерены применять «комплексный подход», однако подробности не привел.
Ранее глава ГУР Украины пожаловался на хорошую защищенность Крымского моста. По словам Буданова*, мост хорошо защищен, но Киев работает над этой проблемой.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга