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Глава ГУР Буданов* спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что с мая Киев окажется в трудной ситуации, сообщает РИА Новости .

«Проблемы с середины мая будут», — сказал украинский военачальник в интервью британскому телеканалу BBC.

Он подчеркнул, что сложности на линии боевого соприкосновения у украинской армии начнутся после старта крупного российского наступления на территории Донбасса.

Буданов* добавил, что в рамках наступления ВС РФ намерены применять «комплексный подход», однако подробности не привел.

Ранее глава ГУР Украины пожаловался на хорошую защищенность Крымского моста. По словам Буданова*, мост хорошо защищен, но Киев работает над этой проблемой.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга