Военный блогер: на Украине уже могли применить F-16, но есть нюанс

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Эксперты из Франции утверждали, что, по их данным, украинские войска впервые применили в бою истребители F-16 производства США. По мнению военнослужащего ВС РФ и автора Telegram-канала «Фронтовая птичка», первое применение F-16 украинцами «вполне допустимо», сообщает «ФедералПресс» .

«Да, действительно самолеты F-16 уже могут находиться на территории Украины и вполне допустимо их первое боевое применение», — рассказал армеец.

Он обратил внимание, что в этом вопросе важно корректно понимать значение фразы «боевое применение». По словам военного, украинские силы могли применить F-16 в испытательном полете, но без использования вооружения и ракет.

Военный блогер полагает, что украинские летчики тестировали различные системы радиоразведки и электронику у «боевого сокола».

Ранее в армии рассказали, что российские войска продолжают вести активные наступательные действия на торецком направлении.