Военные топографы Франции обновляют карты румынско-молдавского пограничья
Французская армия активно готовится к потенциальному военному столкновению с Россией на восточном фланге НАТО, сообщают СМИ со ссылкой на издание Le Figaro.
В 2024 году специалисты 28-го отдельного топографического подразделения сухопутных войск Франции провели масштабную работу по картографированию стратегически важного региона на границе Румынии с Украиной и Молдовой.
Особое внимание уделено Фокшанским воротам — стратегическому коридору между Карпатами и Дунаем, который в НАТО считают потенциальным направлением российского наступления, сказано в публикации.
Также созданы детальные 3D-карты местности с точным указанием мостов и возможных переправ и возможного подавления спутниковых сигналов в условиях боевых действий.
По оценкам экспертов, непосредственное столкновение французских и российских войск в этом регионе возможно только в случае продвижения российских войск в Одессу и Молдову.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала проблемы при формировании военных формирований «коалиции желающих» для вторжения на Украину.