Военные топографы Франции обновляют карты румынско-молдавского пограничья

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Французская армия активно готовится к потенциальному военному столкновению с Россией на восточном фланге НАТО, сообщают СМИ со ссылкой на издание Le Figaro.

В 2024 году специалисты 28-го отдельного топографического подразделения сухопутных войск Франции провели масштабную работу по картографированию стратегически важного региона на границе Румынии с Украиной и Молдовой.

Особое внимание уделено Фокшанским воротам — стратегическому коридору между Карпатами и Дунаем, который в НАТО считают потенциальным направлением российского наступления, сказано в публикации.

Также созданы детальные 3D-карты местности с точным указанием мостов и возможных переправ и возможного подавления спутниковых сигналов в условиях боевых действий.

По оценкам экспертов, непосредственное столкновение французских и российских войск в этом регионе возможно только в случае продвижения российских войск в Одессу и Молдову.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала проблемы при формировании военных формирований «коалиции желающих» для вторжения на Украину.