Глава европейской дипломатии признала отсутствие прогресса по Украине
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сделала заявление о провале состоявшейся накануне встречи так называемой «коалиции желающих» по Украине, пишет РИА Новости.
По данным AFP, лишь 6 государств (включая Великобританию, Францию и страны Прибалтики) рассматривают возможность отправки войск
Встреча около 30 стран-участниц коалиции не привела к выработке единого подхода, указала политик.
«Обсуждения все еще продолжаются», — отметила глава европейской дипломатии, признав тем самым отсутствие консенсуса среди союзников.
Эксперты отмечают, что подобные откровения высокопоставленных европейских чиновников свидетельствуют о нарастающей усталости от конфликта и поисках новых форматов взаимодействия.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог изложил план фактического раздела Украины.