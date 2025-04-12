Глава европейской дипломатии признала отсутствие прогресса по Украине

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Каллас: Страны «коалиции желающих» не смогли выработать единую позицию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сделала заявление о провале состоявшейся накануне встречи так называемой «коалиции желающих» по Украине, пишет РИА Новости .

По данным AFP, лишь 6 государств (включая Великобританию, Францию и страны Прибалтики) рассматривают возможность отправки войск

Встреча около 30 стран-участниц коалиции не привела к выработке единого подхода, указала политик.

«Обсуждения все еще продолжаются», — отметила глава европейской дипломатии, признав тем самым отсутствие консенсуса среди союзников.

Эксперты отмечают, что подобные откровения высокопоставленных европейских чиновников свидетельствуют о нарастающей усталости от конфликта и поисках новых форматов взаимодействия.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог изложил план фактического раздела Украины.