Военная уязвимость: чем России грозит наличие приднестровского эксклава

Наличие приднестровского эксклава — одна из очень серьезных военных уязвимостей для Российской Федерации, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Напомним, что на территории непризнанной, но фактически существующей уже более 30 лет Приднестровской Молдавской Республики размещена оперативная группа российских войск численностью свыше 6 тыс. человек», — сказал Сипров.

Он подчеркнул, что с одной стороны Приднестровье граничит с Украиной, с другой — с Молдавией. Обе страны настроены крайне недружественно по отношению к России.

«Если с Украиной все понятно, то курс нынешнего молдавского руководства, возглавляемого Майей Санду, на сдачу суверенитета страны и передачу ее территории под контроль Румынии сталкивается с фактом существования Приднестровья и присутствием там российского военного контингента», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что радикализация курса молдавского руководства увеличивает риски военного столкновения в Приднестровье. Более того, нельзя исключать вмешательства в этот конфликт третьей силы — ВСУ.

«На территории населенного пункта Колбасна находится крупнейший склад боеприпасов с более чем 20 тыс. тонн снарядов, мин, авиационных бомб и другого вооружения. Захват Приднестровья может привести к тому, что эти боеприпасы перейдут в распоряжение украинских военных, у которых, как известно, наблюдается дефицит снарядов», — рассказал эксперт.

По информации Службы внешней разведки (СВР) России, президент Молдавии Майя Санду может готовить силовой захват Приднестровья. В первую очередь речь идет о Молдавской ГРЭС.