Военкор Сладков прокомментировал ситуацию на Голанах

сегодня в 23:23

Запад присвоил себе право присваивать странам статус плохих и хороших, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков, комментируя вторжение Израиля на территорию Сирии.

Журналист возмутился отсутствием реакции у западных стран на военные действия ЦАХАЛ на территории Сирии.

«Кто запретит, введёт санкции, кто возмутится? Израиль может преспокойно бомбить соседнюю страну, забирать земли. Есть „плохие“ люди, а есть „хорошие“. „Хорошим“ можно забрать у „плохих“ Косово, Северный Кипр, Фолкленды. А статус „плохих“ и „хороших“ присваивает Запад», — написал военкор.

Ранее Израиль нанес воздушные удары по территории Сирии, ЦАХАЛ вошла за пределы ранее демилитаризованной зоны в районе Голанских высот.