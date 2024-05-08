Военэксперт о «наболевшей» петиции на сайте Зеленского: ноги могут расти из США

Политолог Кошкин: петиция к Зеленскому не повлияет на ввод войск на Украину

Политолог и военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции, которая призывает власти обратиться к другим странам с призывом помочь ВСУ своими войсками. По мнению специалиста, такая инициатива появилась не случайно, сообщает «ФедералПресс» .

Петиция предлагает руководству Украины официально обратиться за военпомощью к Великобритании, США и всем государствам Евросоюза. Чтобы документ рассмотрел президент Зеленский, инициативе необходимо собрать 25 тыс. подписей граждан.

«Я вижу здесь координирующую руку вплоть до Вашингтона. <…> Но то, что Соединенные Штаты поставили перед собой цель заставить своих союзников поддержать Украину и противостоять России, — в этом нет никакого сомнения», — отреагировал Кошкин.

Вместе с тем политолог убежден, что такая петиция не повлияет на решение НАТО об отправке собственного военного контингента на Украину. Кошкин также заявил, что западные игроки с осторожностью рассуждают о вопросе переброски своих военных на Украину, и каждый старается подтолкнуть к такому решению другую страну, но не себя.