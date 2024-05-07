На Украине зарегистрировали петицию о приглашении иностранных войск

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию о приглашении иностранных войск в страну.

Там отмечено, что обращение будет направлено к каждому из государств-членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии, США, чтобы они ввели свои войска на Украину. У президента просят принять решение о таком обращении в кратчайшие сроки.

Как уточняется в документе, это нужно для помощи Киеву в конфликте с Москвой.

Для рассмотрения этого обращения Зеленским оно должно набрать в общей сложности 25 тыс. голосов.