Военэксперт назвал вопросы, которые могут вынести на переговоры Россия и Украина

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Военэксперт Рожин: на переговорах РФ и Украины могут обсудить численность ВСУ

Военный эксперт Борис Рожин высказался о том, какие вопросы могут обсуждаться в случае начала переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, на повестке могут оказаться численность украинских Вооруженных сил, типы и дальность действия поставляемого вооружения.

Также Рожин упомянул темы обмена пленными и возможный формат послевоенного устройства Украины.

При этом он подчеркнул, что тема территорий, которые, согласно российскому законодательству, считаются частью РФ, не подлежит обсуждению.

«Когда речь заходит о территориях, которые по закону являются российскими, тут, скажем так, возможности для маневра ограничены Конституцией», — отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт.