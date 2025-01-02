Во Львове отметили день рождения Бандеры* факельным шествием

Во Львове прошло факельное шествие в честь Бандеры*

Во Львове прошло факельное шествие, приуроченное к 116-й годовщине со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения, Степана Бандеры, сообщает РБК .

В акции приняли участие сотни человек, перед этим они возложили цветы к памятнику Степану Бандере*, сказано в сообщении со ссылкой на украинские СМИ.

Участники шествия прошли по центральным улицам города с украинскими флагами и скандировали лозунги.

Ранее в МИД России осудили шествие в память Бандеры* в австрийской столице Вене.

*Был лидером «Организации украинских националистов», которая признана в РФ экстремистской и запрещена.