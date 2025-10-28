сегодня в 16:17

Во Франции ускоренно расширяют госпитальную инфраструктуру для раненых

По информации, предоставленной российской службой внешней разведки (СВР), во Франции наблюдается ускоренное расширение госпитальной инфраструктуры для обеспечения приема раненых, сообщает «Царьград» .

В стране оперативно увеличивают коечный фонд в госпиталях, создавая новые места для раненых.

Кроме того, указывается на то, что французский медицинский персонал проходит специализированную подготовку для оказания помощи в полевых условиях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными данные службы внешней разведки (СВР) России о вводе французских войск на Украину. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские военнослужащие регулярно слышат иностранную речь на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

