сегодня в 14:12

Песков назвал тревожными данные СВР о вводе французских войск на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными данные Службы внешней разведки (СВР) России о вводе французских войск на Украину, сообщает ТАСС .

Ранее в СВР РФ заявили, что Генштаб Вооруженных сил Франции разрабатывает план по отправке на территорию Украины военного контингента, численность которого может достигать 2 тыс. солдат, для поддержки киевского режима.

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная», — прокомментировал Песков данные о вводе французских войск на территорию постсоветской республики.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские военнослужащие регулярно слышат иностранную речь на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

